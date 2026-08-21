Kaleido מחיר היום

מחיר Kaleido (KALEIDO) בזמן אמת היום הוא $ 4.98, עם שינוי של 7.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KALEIDO ל USD הוא $ 4.98 לכל KALEIDO.

Kaleido כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,969, עם היצע במחזור של 4.61K KALEIDO. ב‑24 השעות האחרונות, KALEIDO סחר בין $ 3.7 (נמוך) ל $ 4.99 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 204.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.53.

ביצועים לטווח קצר, KALEIDO נע ב +3.45% בשעה האחרונה ו +29.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 253.41.

Kaleido (KALEIDO) מידע שוק

שווי שוק $ 22.97K$ 22.97K $ 22.97K נפח (24 שעות) $ 253.41$ 253.41 $ 253.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.97K$ 22.97K $ 22.97K אספקת מחזור 4.61K 4.61K 4.61K אספקה כוללת 4,613.489613461926 4,613.489613461926 4,613.489613461926

שווי השוק הנוכחי של Kaleido הוא $ 22.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 253.41. ההיצע במחזור של KALEIDO הוא 4.61K, עם היצע כולל של 4613.489613461926. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.97K.