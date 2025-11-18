Kaboom מחיר היום

מחיר Kaboom (KABOOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000583, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KABOOM ל USD הוא $ 0.00000583 לכל KABOOM.

Kaboom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,821.31, עם היצע במחזור של 998.21M KABOOM. ב‑24 השעות האחרונות, KABOOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00266209, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000578.

ביצועים לטווח קצר, KABOOM נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kaboom (KABOOM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K אספקת מחזור 998.21M 998.21M 998.21M אספקה כוללת 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

