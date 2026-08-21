K9 מחיר היום

מחיר K9 (K9) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ K9 ל USD הוא $ 0 לכל K9.

K9 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 359,922, עם היצע במחזור של 1.12B K9. ב‑24 השעות האחרונות, K9 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, K9 נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו -27.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.03K.

K9 (K9) מידע שוק

שווי שוק $ 359.92K$ 359.92K $ 359.92K נפח (24 שעות) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.92K$ 359.92K $ 359.92K אספקת מחזור 1.12B 1.12B 1.12B אספקה כוללת 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של K9 הוא $ 359.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.03K. ההיצע במחזור של K9 הוא 1.12B, עם היצע כולל של 1123000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.92K.