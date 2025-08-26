עוד על JURIS

Juris Protocol מחיר (JURIS)

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:34:20 (UTC+8)

-7.25%

Juris Protocol (JURIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JURIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JURISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JURIS השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -6.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Juris Protocol (JURIS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Juris Protocol הוא $ 3.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JURIS הוא 389.15B, עם היצע כולל של 999472983862.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.48M.

Juris Protocol (JURIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Juris Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJuris Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJuris Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Juris Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.19%
30 ימים$ 0-19.11%
60 ימים$ 0+9.05%
90 ימים$ 0--

מה זהJuris Protocol (JURIS)

Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Juris Protocol (JURIS) משאב

Juris Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Juris Protocol (JURIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Juris Protocol (JURIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Juris Protocol.

בדוק את Juris Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

JURIS למטבעות מקומיים

Juris Protocol (JURIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Juris Protocol (JURIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JURIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Juris Protocol (JURIS)

כמה שווה Juris Protocol (JURIS) היום?
החי JURISהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JURIS ל USD?
המחיר הנוכחי של JURIS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Juris Protocol?
שווי השוק של JURIS הוא $ 3.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JURIS?
ההיצע במחזור של JURIS הוא 389.15B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JURIS?
‏‏JURIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JURIS?
JURIS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JURIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JURIS הוא -- USD.
האם JURIS יעלה השנה?
JURIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JURIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Juris Protocol (JURIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

