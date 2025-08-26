Juris Protocol (JURIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -6.19% שינוי מחיר (7D) -7.25% שינוי מחיר (7D) -7.25%

Juris Protocol (JURIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JURIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JURISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JURIS השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -6.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Juris Protocol (JURIS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.48M$ 8.48M $ 8.48M אספקת מחזור 389.15B 389.15B 389.15B אספקה כוללת 999,472,983,862.44 999,472,983,862.44 999,472,983,862.44

שווי השוק הנוכחי של Juris Protocol הוא $ 3.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JURIS הוא 389.15B, עם היצע כולל של 999472983862.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.48M.