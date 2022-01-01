Juris Protocol (JURIS) טוקנומיקה
Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.
Juris Protocol (JURIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Juris Protocol (JURIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של JURIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות JURISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את JURISטוקניומיקה, חקרו אתJURISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.