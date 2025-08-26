Junkcoin (JKC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03380866 $ 0.03380866 $ 0.03380866 24 שעות נמוך $ 0.03782164 $ 0.03782164 $ 0.03782164 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03380866$ 0.03380866 $ 0.03380866 גבוה 24 שעות $ 0.03782164$ 0.03782164 $ 0.03782164 שיא כל הזמנים $ 0.747856$ 0.747856 $ 0.747856 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02020314$ 0.02020314 $ 0.02020314 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.89% שינוי מחיר (1D) -4.15% שינוי מחיר (7D) -4.60% שינוי מחיר (7D) -4.60%

Junkcoin (JKC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03509483. במהלך 24 השעות האחרונות, JKC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03380866 לבין שיא של $ 0.03782164, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JKCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.747856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02020314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JKC השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Junkcoin (JKC) מידע שוק

שווי שוק $ 710.23K$ 710.23K $ 710.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 710.23K$ 710.23K $ 710.23K אספקת מחזור 20.25M 20.25M 20.25M אספקה כוללת 20,250,601.323584 20,250,601.323584 20,250,601.323584

שווי השוק הנוכחי של Junkcoin הוא $ 710.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JKC הוא 20.25M, עם היצע כולל של 20250601.323584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 710.23K.