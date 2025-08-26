JUJU (JUJU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00119818$ 0.00119818 $ 0.00119818 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -7.22% שינוי מחיר (7D) +1.26% שינוי מחיר (7D) +1.26%

JUJU (JUJU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JUJU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUJUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00119818, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUJU השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -7.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JUJU (JUJU) מידע שוק

שווי שוק $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K אספקת מחזור 999.54M 999.54M 999.54M אספקה כוללת 999,541,716.940446 999,541,716.940446 999,541,716.940446

שווי השוק הנוכחי של JUJU הוא $ 20.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUJU הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999541716.940446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.83K.