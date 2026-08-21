JRNY מחיר היום

מחיר JRNY (JRNY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JRNY ל USD הוא $ 0 לכל JRNY.

JRNY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 459,009, עם היצע במחזור של 620.00M JRNY. ב‑24 השעות האחרונות, JRNY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00138496, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JRNY נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +30.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.18K.

JRNY (JRNY) מידע שוק

שווי שוק $ 459.01K$ 459.01K $ 459.01K נפח (24 שעות) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 740.34K$ 740.34K $ 740.34K אספקת מחזור 620.00M 620.00M 620.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JRNY הוא $ 459.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.18K. ההיצע במחזור של JRNY הוא 620.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 740.34K.