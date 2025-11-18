JOOCE מחיר היום

מחיר JOOCE (JOOCE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008329, עם שינוי של 3.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOOCE ל USD הוא $ 0.00008329 לכל JOOCE.

JOOCE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 121,691, עם היצע במחזור של 1.46B JOOCE. ב‑24 השעות האחרונות, JOOCE סחר בין $ 0.0000829 (נמוך) ל $ 0.00008751 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00009168, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002737.

ביצועים לטווח קצר, JOOCE נע ב -- בשעה האחרונה ו +42.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JOOCE (JOOCE) מידע שוק

שווי שוק $ 121.69K$ 121.69K $ 121.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 832.89K$ 832.89K $ 832.89K אספקת מחזור 1.46B 1.46B 1.46B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

