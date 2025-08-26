Joey (JOEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00455269$ 0.00455269 $ 0.00455269 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -3.19% שינוי מחיר (7D) -18.62% שינוי מחיר (7D) -18.62%

Joey (JOEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00455269, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOEY השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joey (JOEY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 603.32K$ 603.32K $ 603.32K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 999,999,751.155543 999,999,751.155543 999,999,751.155543

שווי השוק הנוכחי של Joey הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOEY הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999751.155543. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 603.32K.