JobIess מחיר היום

מחיר JobIess (JOBIESS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 13.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOBIESS ל USD הוא -- לכל JOBIESS.

JobIess כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 742,419, עם היצע במחזור של 1.00B JOBIESS. ב‑24 השעות האחרונות, JOBIESS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01618855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JOBIESS נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו -28.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JobIess (JOBIESS) מידע שוק

שווי שוק $ 742.42K$ 742.42K $ 742.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 742.42K$ 742.42K $ 742.42K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JobIess הוא $ 742.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOBIESS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 742.42K.