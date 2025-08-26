Jiffpom (JIFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.101729$ 0.101729 $ 0.101729 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -7.27% שינוי מחיר (7D) +4.63% שינוי מחיר (7D) +4.63%

Jiffpom (JIFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JIFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JIFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.101729, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JIFF השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -7.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jiffpom (JIFF) מידע שוק

שווי שוק $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K אספקת מחזור 99.42M 99.42M 99.42M אספקה כוללת 99,421,402.2097 99,421,402.2097 99,421,402.2097

שווי השוק הנוכחי של Jiffpom הוא $ 21.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JIFF הוא 99.42M, עם היצע כולל של 99421402.2097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.99K.