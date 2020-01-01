Jiffpom (JIFF) טוקנומיקה
Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.
Jiffpom (JIFF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Jiffpom (JIFF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של JIFF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות JIFFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את JIFFטוקניומיקה, חקרו אתJIFFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
