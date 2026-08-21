Jetvoy מחיר היום

מחיר Jetvoy (VOY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VOY ל USD הוא $ 0 לכל VOY.

Jetvoy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,312,255, עם היצע במחזור של 100.00B VOY. ב‑24 השעות האחרונות, VOY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VOY נע ב +1.42% בשעה האחרונה ו +27.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jetvoy (VOY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jetvoy הוא $ 2.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31M.