Jeff (JEFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.67 $ 5.67 $ 5.67 24 שעות נמוך $ 8.35 $ 8.35 $ 8.35 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.67$ 5.67 $ 5.67 גבוה 24 שעות $ 8.35$ 8.35 $ 8.35 שיא כל הזמנים $ 130.31$ 130.31 $ 130.31 המחיר הנמוך ביותר $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.37% שינוי מחיר (1D) +15.37% שינוי מחיר (7D) +44.60% שינוי מחיר (7D) +44.60%

Jeff (JEFF) המחיר בזמן אמת של הוא $6.62. במהלך 24 השעות האחרונות, JEFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.67 לבין שיא של $ 8.35, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 130.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.88.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEFF השתנה ב -1.37% במהלך השעה האחרונה, +15.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+44.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jeff (JEFF) מידע שוק

שווי שוק $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M אספקת מחזור 998.40K 998.40K 998.40K אספקה כוללת 998,404.0 998,404.0 998,404.0

שווי השוק הנוכחי של Jeff הוא $ 6.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEFF הוא 998.40K, עם היצע כולל של 998404.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.59M.