Jatevo (JTVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00583512$ 0.00583512 $ 0.00583512 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.43% שינוי מחיר (1D) -11.88% שינוי מחיר (7D) +6.88% שינוי מחיר (7D) +6.88%

Jatevo (JTVO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JTVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JTVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00583512, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JTVO השתנה ב +2.43% במהלך השעה האחרונה, -11.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jatevo (JTVO) מידע שוק

שווי שוק $ 200.89K$ 200.89K $ 200.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.89K$ 200.89K $ 200.89K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,968,583.9488221 999,968,583.9488221 999,968,583.9488221

שווי השוק הנוכחי של Jatevo הוא $ 200.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JTVO הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968583.9488221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.89K.