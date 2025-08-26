Jason Derulo (JASON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03535784$ 0.03535784 $ 0.03535784 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +3.54% שינוי מחיר (7D) +11.71% שינוי מחיר (7D) +11.71%

Jason Derulo (JASON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JASON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JASONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03535784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JASON השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jason Derulo (JASON) מידע שוק

שווי שוק $ 115.16K$ 115.16K $ 115.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 115.16K$ 115.16K $ 115.16K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,875,905.02372 999,875,905.02372 999,875,905.02372

שווי השוק הנוכחי של Jason Derulo הוא $ 115.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JASON הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999875905.02372. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.16K.