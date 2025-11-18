Janitor מחיר היום

מחיר Janitor (JANITOR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JANITOR ל USD הוא -- לכל JANITOR.

Janitor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 347,700, עם היצע במחזור של 900.00M JANITOR. ב‑24 השעות האחרונות, JANITOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01646713, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JANITOR נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו -19.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Janitor (JANITOR) מידע שוק

שווי שוק $ 347.70K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 386.33K אספקת מחזור 900.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Janitor הוא $ 347.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JANITOR הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 386.33K.