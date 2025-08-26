Janet (JANET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00009671 $ 0.00009671 $ 0.00009671 24 שעות נמוך $ 0.00011258 $ 0.00011258 $ 0.00011258 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00009671$ 0.00009671 $ 0.00009671 גבוה 24 שעות $ 0.00011258$ 0.00011258 $ 0.00011258 שיא כל הזמנים $ 0.01619013$ 0.01619013 $ 0.01619013 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003305$ 0.00003305 $ 0.00003305 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -7.90% שינוי מחיר (7D) +1.86% שינוי מחיר (7D) +1.86%

Janet (JANET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010288. במהלך 24 השעות האחרונות, JANET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00009671 לבין שיא של $ 0.00011258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JANETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01619013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003305.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JANET השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Janet (JANET) מידע שוק

שווי שוק $ 102.88K$ 102.88K $ 102.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.88K$ 102.88K $ 102.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Janet הוא $ 102.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JANET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.88K.