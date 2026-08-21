JAM מחיר היום

מחיר JAM (JAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00390034, עם שינוי של 14.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAM ל USD הוא $ 0.00390034 לכל JAM.

JAM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 692,756, עם היצע במחזור של 176.88M JAM. ב‑24 השעות האחרונות, JAM סחר בין $ 0.00335598 (נמוך) ל $ 0.00393893 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.077332, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00154597.

ביצועים לטווח קצר, JAM נע ב +1.78% בשעה האחרונה ו -36.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.38K.

JAM (JAM) מידע שוק

שווי שוק $ 692.76K$ 692.76K $ 692.76K נפח (24 שעות) $ 21.38K$ 21.38K $ 21.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M אספקת מחזור 176.88M 176.88M 176.88M אספקה כוללת 999,999,999.641501 999,999,999.641501 999,999,999.641501

שווי השוק הנוכחי של JAM הוא $ 692.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.38K. ההיצע במחזור של JAM הוא 176.88M, עם היצע כולל של 999999999.641501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92M.