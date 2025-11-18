Jake מחיר היום

מחיר Jake (JAKE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAKE ל USD הוא -- לכל JAKE.

Jake כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,211.31, עם היצע במחזור של 999.32M JAKE. ב‑24 השעות האחרונות, JAKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JAKE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jake (JAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K אספקת מחזור 999.32M 999.32M 999.32M אספקה כוללת 999,320,266.535671 999,320,266.535671 999,320,266.535671

שווי השוק הנוכחי של Jake הוא $ 6.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAKE הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999320266.535671. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.21K.