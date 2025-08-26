עוד על JADE

Jade Currency סֵמֶל

Jade Currency מחיר (JADE)

לא רשום

1 JADE ל USDמחיר חי:

$0.00056918
$0.00056918$0.00056918
-3.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Jade Currency (JADE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:06 (UTC+8)

Jade Currency (JADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.47931
$ 0.47931$ 0.47931

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-3.44%

-5.10%

-5.10%

Jade Currency (JADE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.47931, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JADE השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jade Currency (JADE) מידע שוק

$ 33.34K
$ 33.34K$ 33.34K

--
----

$ 51.23K
$ 51.23K$ 51.23K

58.57M
58.57M 58.57M

90,000,000.0
90,000,000.0 90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jade Currency הוא $ 33.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JADE הוא 58.57M, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.23K.

Jade Currency (JADE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jade Currencyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJade Currency ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJade Currency ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jade Currencyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.44%
30 ימים$ 0+11.67%
60 ימים$ 0+37.10%
90 ימים$ 0--

מה זהJade Currency (JADE)

Jade Currency is a BEP-20 token to be fast transaction over Binance Smart Chain stakeable in all platforms to provide high APR returns. The project committed to changing the world by creating the first ever NFT (non-fungible token) marketplace and metaverse shop for precious gems such as jade where buyers can purchase in cryptocurrency. It is believed the future holds a strong demand for the use of cryptocurrencies and there is somewhat of a barrier to entry for the current industry which Crypto Jade can solve. The holders of Jade Currency (JADE) token have majority ownership of the company. Jade Currency NFT marketplace and metaverse shop will be the preferred destination for buyers and seller of precious gems. Blockchain cost, specifically Binance Smart Chain, lowers transaction fees on both small and larger purchases when compared to other forms of payment. Jade Currency is the only cryptocurrency that is focused within this multi-billion dollar industry. The security of the blockchain, wallets, and Jade Currency are impossible to compromise. Not to mention BSC has one of the fastest transactions speeds of any blockchain currently offered. The pilars of Jade Project are: - The demand The price of jade and other stones has continued to rise for the last couple of centuries due to the preferences of the Chinese culture and inflation of the global money supply. Also, the average price of top cryptocurrencies has risen 500% this last year alone. The metaverse has seen LAND values increase by just as much. - The utility Our Jade Currency NFT marketplace and virtual shop in the metaverse will be both easy to use and exciting to explore. Sellers will be able to customize their shops with the products they want and buyers will be able to browse products via search criteria. JADE token holders will be able to explore the metaverse shop where the featured sellers will have their precious gem NFT for sale. There will also be live auctions held in the metaverse shop for items of high value worth. - Jade Currency & Tokenomics The JADE token will act as a fractional ownership token. Public holders are taking majority ownership of 60% of transactions fees from the marketplace, fees from the NFT sale in Metaverse, live auction fees and most importantly, own 60% of the LAND value and metaverse shop. All the investor needs to do is stake the JADE in the marketplace to receive the fees.

Jade Currency (JADE) משאב

האתר הרשמי

Jade Currencyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jade Currency (JADE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jade Currency (JADE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jade Currency.

בדוק את Jade Currency תחזית המחיר עכשיו‏!

JADE למטבעות מקומיים

Jade Currency (JADE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jade Currency (JADE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JADE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jade Currency (JADE)

כמה שווה Jade Currency (JADE) היום?
החי JADEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JADE ל USD?
המחיר הנוכחי של JADE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jade Currency?
שווי השוק של JADE הוא $ 33.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JADE?
ההיצע במחזור של JADE הוא 58.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JADE?
‏‏JADE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.47931 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JADE?
JADE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JADE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JADE הוא -- USD.
האם JADE יעלה השנה?
JADE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JADE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:06 (UTC+8)

