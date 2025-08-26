IXO (IXO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00547688 $ 0.00547688 $ 0.00547688 24 שעות נמוך $ 0.00599308 $ 0.00599308 $ 0.00599308 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00547688$ 0.00547688 $ 0.00547688 גבוה 24 שעות $ 0.00599308$ 0.00599308 $ 0.00599308 שיא כל הזמנים $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00336803$ 0.00336803 $ 0.00336803 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -7.53% שינוי מחיר (7D) +11.88% שינוי מחיר (7D) +11.88%

IXO (IXO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00549347. במהלך 24 השעות האחרונות, IXO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00547688 לבין שיא של $ 0.00599308, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IXOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00336803.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IXO השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -7.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IXO (IXO) מידע שוק

שווי שוק $ 476.11K$ 476.11K $ 476.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 693.89K$ 693.89K $ 693.89K אספקת מחזור 86.64M 86.64M 86.64M אספקה כוללת 126,270,000.0 126,270,000.0 126,270,000.0

שווי השוק הנוכחי של IXO הוא $ 476.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IXO הוא 86.64M, עם היצע כולל של 126270000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 693.89K.