ItsAI (SN32) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.907608 $ 0.907608 $ 0.907608 24 שעות נמוך $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.907608$ 0.907608 $ 0.907608 גבוה 24 שעות $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 שיא כל הזמנים $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0.907608$ 0.907608 $ 0.907608 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -11.64% שינוי מחיר (7D) -13.03% שינוי מחיר (7D) -13.03%

ItsAI (SN32) המחיר בזמן אמת של הוא $0.911348. במהלך 24 השעות האחרונות, SN32 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.907608 לבין שיא של $ 1.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN32השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.907608.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN32 השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ItsAI (SN32) מידע שוק

שווי שוק $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M אספקת מחזור 2.33M 2.33M 2.33M אספקה כוללת 2,328,971.183369546 2,328,971.183369546 2,328,971.183369546

שווי השוק הנוכחי של ItsAI הוא $ 2.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN32 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2328971.183369546. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.12M.