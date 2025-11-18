It Coin מחיר היום

מחיר It Coin (IT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IT ל USD הוא -- לכל IT.

It Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,631, עם היצע במחזור של 974.45M IT. ב‑24 השעות האחרונות, IT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00278389, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IT נע ב +0.81% בשעה האחרונה ו -28.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

It Coin (IT) מידע שוק

שווי שוק $ 91.63K$ 91.63K $ 91.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.63K$ 91.63K $ 91.63K אספקת מחזור 974.45M 974.45M 974.45M אספקה כוללת 974,445,837.626702 974,445,837.626702 974,445,837.626702

שווי השוק הנוכחי של It Coin הוא $ 91.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IT הוא 974.45M, עם היצע כולל של 974445837.626702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.63K.