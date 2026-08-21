ISO Chain מחיר היום

מחיר ISO Chain (ISO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISO ל USD הוא $ 0 לכל ISO.

ISO Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,087.53, עם היצע במחזור של 998.42M ISO. ב‑24 השעות האחרונות, ISO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ISO נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ISO Chain (ISO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K אספקת מחזור 998.42M 998.42M 998.42M אספקה כוללת 998,423,209.322902 998,423,209.322902 998,423,209.322902

שווי השוק הנוכחי של ISO Chain הוא $ 15.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISO הוא 998.42M, עם היצע כולל של 998423209.322902. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.09K.