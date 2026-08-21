ISLAND Token מחיר היום

מחיר ISLAND Token (ISLAND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISLAND ל USD הוא $ 0 לכל ISLAND.

ISLAND Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,044, עם היצע במחזור של 169.73M ISLAND. ב‑24 השעות האחרונות, ISLAND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.218554, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ISLAND נע ב -2.03% בשעה האחרונה ו -2.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.61K.

ISLAND Token (ISLAND) מידע שוק

שווי שוק $ 59.04K$ 59.04K $ 59.04K נפח (24 שעות) $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 322.25K$ 322.25K $ 322.25K אספקת מחזור 169.73M 169.73M 169.73M אספקה כוללת 926,347,548.076695 926,347,548.076695 926,347,548.076695

שווי השוק הנוכחי של ISLAND Token הוא $ 59.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.61K. ההיצע במחזור של ISLAND הוא 169.73M, עם היצע כולל של 926347548.076695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 322.25K.