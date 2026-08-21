ISKRA Token מחיר היום

מחיר ISKRA Token (ISK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISK ל USD הוא $ 0 לכל ISK.

ISKRA Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 385,841, עם היצע במחזור של 619.89M ISK. ב‑24 השעות האחרונות, ISK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.619073, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ISK נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.00.

ISKRA Token (ISK) מידע שוק

שווי שוק $ 385.84K$ 385.84K $ 385.84K נפח (24 שעות) $ 6.00$ 6.00 $ 6.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 620.48K$ 620.48K $ 620.48K אספקת מחזור 619.89M 619.89M 619.89M אספקה כוללת 996,852,899.71 996,852,899.71 996,852,899.71

שווי השוק הנוכחי של ISKRA Token הוא $ 385.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.00. ההיצע במחזור של ISK הוא 619.89M, עם היצע כולל של 996852899.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 620.48K.