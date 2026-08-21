IRVUS TOKEN מחיר היום

מחיר IRVUS TOKEN (IRVUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRVUS ל USD הוא $ 0 לכל IRVUS.

IRVUS TOKEN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,170, עם היצע במחזור של 928.83M IRVUS. ב‑24 השעות האחרונות, IRVUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IRVUS נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IRVUS TOKEN (IRVUS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.17K$ 21.17K $ 21.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.17K$ 21.17K $ 21.17K אספקת מחזור 928.83M 928.83M 928.83M אספקה כוללת 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263

שווי השוק הנוכחי של IRVUS TOKEN הוא $ 21.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRVUS הוא 928.83M, עם היצע כולל של 928829647.2532263. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.17K.