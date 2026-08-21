IRON Titanium מחיר היום

מחיר IRON Titanium (TITAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TITAN ל USD הוא $ 0 לכל TITAN.

IRON Titanium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,952, עם היצע במחזור של 35.01T TITAN. ב‑24 השעות האחרונות, TITAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 64.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TITAN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +23.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IRON Titanium (TITAN) מידע שוק

שווי שוק $ 86.95K$ 86.95K $ 86.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.95K$ 86.95K $ 86.95K אספקת מחזור 35.01T 35.01T 35.01T אספקה כוללת 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

שווי השוק הנוכחי של IRON Titanium הוא $ 86.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TITAN הוא 35.01T, עם היצע כולל של 35005725274582.63. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.95K.