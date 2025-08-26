Ionic Protocol (ION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.069396 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -6.44% שינוי מחיר (7D) +1.71%

Ionic Protocol (ION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.069396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ION השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ionic Protocol (ION) מידע שוק

שווי שוק $ 120.11K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 398.26K אספקת מחזור 301.58M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ionic Protocol הוא $ 120.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ION הוא 301.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 398.26K.