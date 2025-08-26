עוד על ION

Ionic Protocol מחיר (ION)

1 ION ל USDמחיר חי:

$0.00039824
$0.00039824$0.00039824
-6.40%1D
Ionic Protocol (ION) טבלת מחירים חיה
2025-08-26

Ionic Protocol (ION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.19%

-6.44%

+1.71%

+1.71%

Ionic Protocol (ION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.069396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ION השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ionic Protocol (ION) מידע שוק

$ 120.11K
$ 120.11K$ 120.11K

--
----

$ 398.26K
$ 398.26K$ 398.26K

301.58M
301.58M 301.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ionic Protocol הוא $ 120.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ION הוא 301.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 398.26K.

Ionic Protocol (ION) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ionic Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIonic Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIonic Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ionic Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.44%
30 ימים$ 0-8.52%
60 ימים$ 0-50.46%
90 ימים$ 0--

מה זהIonic Protocol (ION)

Governance Token

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ionic Protocol (ION) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ionic Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ionic Protocol (ION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ionic Protocol (ION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ionic Protocol.

בדוק את Ionic Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ION למטבעות מקומיים

Ionic Protocol (ION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ionic Protocol (ION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ionic Protocol (ION)

כמה שווה Ionic Protocol (ION) היום?
החי IONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ION ל USD?
המחיר הנוכחי של ION ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ionic Protocol?
שווי השוק של ION הוא $ 120.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ION?
ההיצע במחזור של ION הוא 301.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ION?
‏‏ION השיג מחיר שיא (ATH) של 0.069396 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ION?
ION ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ION הוא -- USD.
האם ION יעלה השנה?
ION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ionic Protocol (ION) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

