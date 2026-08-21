Inverse USD מחיר היום

מחיר Inverse USD (INVUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.988676, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INVUSD ל USD הוא $ 0.988676 לכל INVUSD.

Inverse USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,700, עם היצע במחזור של 100.84K INVUSD. ב‑24 השעות האחרונות, INVUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.998941, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.704859.

ביצועים לטווח קצר, INVUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 129.95.

Inverse USD (INVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K נפח (24 שעות) $ 129.95$ 129.95 $ 129.95 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K אספקת מחזור 100.84K 100.84K 100.84K אספקה כוללת 100,345.8293996137 100,345.8293996137 100,345.8293996137

שווי השוק הנוכחי של Inverse USD הוא $ 99.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 129.95. ההיצע במחזור של INVUSD הוא 100.84K, עם היצע כולל של 100345.8293996137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.70K.