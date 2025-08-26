Internosaur ($INTERN) מידע על מחיר (USD)

Internosaur ($INTERN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $INTERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $INTERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0106355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $INTERN השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -12.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internosaur ($INTERN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Internosaur הוא $ 88.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $INTERN הוא 921.76M, עם היצע כולל של 921764665.594264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.07K.