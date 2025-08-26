Internet Token (INT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00386617 $ 0.00386617 $ 0.00386617 24 שעות נמוך $ 0.00424556 $ 0.00424556 $ 0.00424556 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00386617$ 0.00386617 $ 0.00386617 גבוה 24 שעות $ 0.00424556$ 0.00424556 $ 0.00424556 שיא כל הזמנים $ 0.096725$ 0.096725 $ 0.096725 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00149396$ 0.00149396 $ 0.00149396 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -6.73% שינוי מחיר (7D) -1.27% שינוי מחיר (7D) -1.27%

Internet Token (INT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00389136. במהלך 24 השעות האחרונות, INT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00386617 לבין שיא של $ 0.00424556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149396.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INT השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -6.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internet Token (INT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M אספקת מחזור 380.39M 380.39M 380.39M אספקה כוללת 855,789,756.8085824 855,789,756.8085824 855,789,756.8085824

שווי השוק הנוכחי של Internet Token הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INT הוא 380.39M, עם היצע כולל של 855789756.8085824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.33M.