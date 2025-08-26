עוד על INT

Internet Token סֵמֶל

Internet Token מחיר (INT)

לא רשום

1 INT ל USDמחיר חי:

$0.00389136
$0.00389136$0.00389136
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Internet Token (INT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:48:07 (UTC+8)

Internet Token (INT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00386617
$ 0.00386617$ 0.00386617
24 שעות נמוך
$ 0.00424556
$ 0.00424556$ 0.00424556
גבוה 24 שעות

$ 0.00386617
$ 0.00386617$ 0.00386617

$ 0.00424556
$ 0.00424556$ 0.00424556

$ 0.096725
$ 0.096725$ 0.096725

$ 0.00149396
$ 0.00149396$ 0.00149396

-0.79%

-6.73%

-1.27%

-1.27%

Internet Token (INT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00389136. במהלך 24 השעות האחרונות, INT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00386617 לבין שיא של $ 0.00424556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149396.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INT השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -6.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internet Token (INT) מידע שוק

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

380.39M
380.39M 380.39M

855,789,756.8085824
855,789,756.8085824 855,789,756.8085824

שווי השוק הנוכחי של Internet Token הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INT הוא 380.39M, עם היצע כולל של 855789756.8085824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.33M.

Internet Token (INT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Internet Tokenל USDהיה $ -0.000280791679553783.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternet Token ל USDהיה . $ -0.0003539335.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternet Token ל USDהיה $ +0.0011277328.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Internet Tokenל USDהיה $ +0.000388922316402035.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000280791679553783-6.73%
30 ימים$ -0.0003539335-9.09%
60 ימים$ +0.0011277328+28.98%
90 ימים$ +0.000388922316402035+11.10%

מה זהInternet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Internet Token (INT) משאב

האתר הרשמי

Internet Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Internet Token (INT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Internet Token (INT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Internet Token.

בדוק את Internet Token תחזית המחיר עכשיו‏!

INT למטבעות מקומיים

Internet Token (INT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Internet Token (INT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Internet Token (INT)

כמה שווה Internet Token (INT) היום?
החי INTהמחיר ב USD הוא 0.00389136 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INT ל USD?
המחיר הנוכחי של INT ל USD הוא $ 0.00389136. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Internet Token?
שווי השוק של INT הוא $ 1.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INT?
ההיצע במחזור של INT הוא 380.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INT?
‏‏INT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.096725 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INT?
INT ‏‏רשם מחירATL של 0.00149396 USD.
מהו נפח המסחר של INT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INT הוא -- USD.
האם INT יעלה השנה?
INT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:48:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.