INTERCELLAR מחיר היום

מחיר INTERCELLAR (CLR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00172839, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLR ל USD הוא $ 0.00172839 לכל CLR.

INTERCELLAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 793,289, עם היצע במחזור של 458.98M CLR. ב‑24 השעות האחרונות, CLR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02278174, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00165342.

ביצועים לטווח קצר, CLR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.10.

INTERCELLAR (CLR) מידע שוק

שווי שוק $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K נפח (24 שעות) $ 6.10$ 6.10 $ 6.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K אספקת מחזור 458.98M 458.98M 458.98M אספקה כוללת 459,777,060.0661526 459,777,060.0661526 459,777,060.0661526

שווי השוק הנוכחי של INTERCELLAR הוא $ 793.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.10. ההיצע במחזור של CLR הוא 458.98M, עם היצע כולל של 459777060.0661526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 793.29K.