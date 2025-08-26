Inter Stable Token מחיר (IST)
Inter Stable Token (IST) המחיר בזמן אמת של הוא $1.002. במהלך 24 השעות האחרונות, IST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99351 לבין שיא של $ 1.008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IST השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Inter Stable Token הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IST הוא 1.41M, עם היצע כולל של 1405609.521103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Inter Stable Tokenל USDהיה $ -0.002639213748925.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInter Stable Token ל USDהיה . $ +0.0057138048.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInter Stable Token ל USDהיה $ +0.0171228774.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Inter Stable Tokenל USDהיה $ -0.0011342857549514.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.002639213748925
|-0.26%
|30 ימים
|$ +0.0057138048
|+0.57%
|60 ימים
|$ +0.0171228774
|+1.71%
|90 ימים
|$ -0.0011342857549514
|-0.11%
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
