Inter Stable Token (IST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.99351 גבוה 24 שעות $ 1.008 שיא כל הזמנים $ 1.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -0.26% שינוי מחיר (7D) -0.22%

Inter Stable Token (IST) המחיר בזמן אמת של הוא $1.002. במהלך 24 השעות האחרונות, IST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.99351 לבין שיא של $ 1.008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IST השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inter Stable Token (IST) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.41M אספקת מחזור 1.41M אספקה כוללת 1,405,609.521103

שווי השוק הנוכחי של Inter Stable Token הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IST הוא 1.41M, עם היצע כולל של 1405609.521103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.