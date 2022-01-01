Inter Stable Token (IST) טוקנומיקה
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Inter Stable Token (IST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Inter Stable Token (IST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Inter Stable Token (IST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של IST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ISTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ISTטוקניומיקה, חקרו אתISTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.