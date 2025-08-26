Integritee (TEER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.15428 גבוה 24 שעות $ 0.156749 שיא כל הזמנים $ 8.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0.124479 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) +0.49% שינוי מחיר (7D) +10.68%

Integritee (TEER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.156493. במהלך 24 השעות האחרונות, TEER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15428 לבין שיא של $ 0.156749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TEERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124479.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEER השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, +0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Integritee (TEER) מידע שוק

שווי שוק $ 622.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.56M אספקת מחזור 3.98M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Integritee הוא $ 622.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEER הוא 3.98M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.56M.