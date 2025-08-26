Integritee מחיר (TEER)
Integritee (TEER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.156493. במהלך 24 השעות האחרונות, TEER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15428 לבין שיא של $ 0.156749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TEERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124479.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEER השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, +0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Integritee הוא $ 622.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEER הוא 3.98M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.56M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Integriteeל USDהיה $ +0.00075548.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIntegritee ל USDהיה . $ +0.0021003395.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIntegritee ל USDהיה $ +0.0091129786.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Integriteeל USDהיה $ -0.00992529425330606.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00075548
|+0.49%
|30 ימים
|$ +0.0021003395
|+1.34%
|60 ימים
|$ +0.0091129786
|+5.82%
|90 ימים
|$ -0.00992529425330606
|-5.96%
What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
