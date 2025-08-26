Integral (ITGR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00459822 $ 0.00459822 $ 0.00459822 24 שעות נמוך $ 0.00494056 $ 0.00494056 $ 0.00494056 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00459822$ 0.00459822 $ 0.00459822 גבוה 24 שעות $ 0.00494056$ 0.00494056 $ 0.00494056 שיא כל הזמנים $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00286014$ 0.00286014 $ 0.00286014 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.25% שינוי מחיר (1D) -5.56% שינוי מחיר (7D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -7.66%

Integral (ITGR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00466297. במהלך 24 השעות האחרונות, ITGR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00459822 לבין שיא של $ 0.00494056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITGRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00286014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITGR השתנה ב +1.25% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Integral (ITGR) מידע שוק

שווי שוק $ 391.41K$ 391.41K $ 391.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 83.94M 83.94M 83.94M אספקה כוללת 299,969,572.337304 299,969,572.337304 299,969,572.337304

שווי השוק הנוכחי של Integral הוא $ 391.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITGR הוא 83.94M, עם היצע כולל של 299969572.337304. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.