Inspect מחיר היום

מחיר Inspect (INSP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 53.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INSP ל USD הוא $ 0 לכל INSP.

Inspect כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,300, עם היצע במחזור של 999.42M INSP. ב‑24 השעות האחרונות, INSP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.398623, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INSP נע ב +8.65% בשעה האחרונה ו +120.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Inspect (INSP) מידע שוק

שווי שוק $ 89.30K$ 89.30K $ 89.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.35K$ 89.35K $ 89.35K אספקת מחזור 999.42M 999.42M 999.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inspect הוא $ 89.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INSP הוא 999.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.35K.