infopunks (INFOPUNKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -33.18% שינוי מחיר (7D) -34.68% שינוי מחיר (7D) -34.68%

infopunks (INFOPUNKS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INFOPUNKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INFOPUNKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INFOPUNKS השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -33.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

infopunks (INFOPUNKS) מידע שוק

שווי שוק $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,777,782.446292 999,777,782.446292 999,777,782.446292

שווי השוק הנוכחי של infopunks הוא $ 40.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INFOPUNKS הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999777782.446292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.70K.