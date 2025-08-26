IlluminatiCoin (NATI) מידע על מחיר (USD)

IlluminatiCoin (NATI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NATI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATI השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IlluminatiCoin (NATI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של IlluminatiCoin הוא $ 18.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NATI הוא 33.00T, עם היצע כולל של 33000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.87M.