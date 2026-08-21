IGRA מחיר היום

מחיר IGRA (IGRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00599165, עם שינוי של 6.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IGRA ל USD הוא $ 0.00599165 לכל IGRA.

IGRA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 316,395, עם היצע במחזור של 52.81M IGRA. ב‑24 השעות האחרונות, IGRA סחר בין $ 0.00557109 (נמוך) ל $ 0.00599196 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00799582, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00368711.

ביצועים לטווח קצר, IGRA נע ב +1.46% בשעה האחרונה ו -14.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 829.42.

IGRA (IGRA) מידע שוק

שווי שוק $ 316.40K$ 316.40K $ 316.40K נפח (24 שעות) $ 829.42$ 829.42 $ 829.42 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M אספקת מחזור 52.81M 52.81M 52.81M אספקה כוללת 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

שווי השוק הנוכחי של IGRA הוא $ 316.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 829.42. ההיצע במחזור של IGRA הוא 52.81M, עם היצע כולל של 1072351533.564814. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.43M.