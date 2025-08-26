Idexo (IDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.04338366 $ 0.04338366 $ 0.04338366 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.04338366$ 0.04338366 $ 0.04338366 שיא כל הזמנים $ 0.644117$ 0.644117 $ 0.644117 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.77% שינוי מחיר (1D) +66,276.11% שינוי מחיר (7D) +29.46% שינוי מחיר (7D) +29.46%

Idexo (IDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03908307. במהלך 24 השעות האחרונות, IDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.04338366, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.644117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDO השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, +66,276.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Idexo (IDO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M אספקת מחזור 82.41M 82.41M 82.41M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Idexo הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDO הוא 82.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91M.