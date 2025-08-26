iCommunity (ICOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00524988 $ 0.00524988 $ 0.00524988 24 שעות נמוך $ 0.00613091 $ 0.00613091 $ 0.00613091 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00524988$ 0.00524988 $ 0.00524988 גבוה 24 שעות $ 0.00613091$ 0.00613091 $ 0.00613091 שיא כל הזמנים $ 14.34$ 14.34 $ 14.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00065669$ 0.00065669 $ 0.00065669 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +16.77% שינוי מחיר (7D) -20.41% שינוי מחיר (7D) -20.41%

iCommunity (ICOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00613031. במהלך 24 השעות האחרונות, ICOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00524988 לבין שיא של $ 0.00613091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00065669.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICOM השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +16.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iCommunity (ICOM) מידע שוק

שווי שוק $ 369.67K$ 369.67K $ 369.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 599.56K$ 599.56K $ 599.56K אספקת מחזור 60.30M 60.30M 60.30M אספקה כוללת 97,800,000.0 97,800,000.0 97,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של iCommunity הוא $ 369.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICOM הוא 60.30M, עם היצע כולל של 97800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 599.56K.