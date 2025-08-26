Ice Open Network (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00460105 גבוה 24 שעות $ 0.00503272 שיא כל הזמנים $ 0.01587896 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0027547 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -17.14%

Ice Open Network (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00459758. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00460105 לבין שיא של $ 0.00503272, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01587896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0027547.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ice Open Network (ICE) מידע שוק

שווי שוק $ 31.27M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.37M אספקת מחזור 6.79B אספקה כוללת 21,150,537,435.26

שווי השוק הנוכחי של Ice Open Network הוא $ 31.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 6.79B, עם היצע כולל של 21150537435.26. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.37M.