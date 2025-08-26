עוד על ICE

Ice Open Network סֵמֶל

Ice Open Network מחיר (ICE)

1 ICE ל USDמחיר חי:

$0.00459911
$0.00459911
-7.60%1D
Ice Open Network (ICE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:22:47 (UTC+8)

Ice Open Network (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01587896
$ 0.01587896$ 0.01587896

$ 0.0027547
$ 0.0027547$ 0.0027547

-0.58%

-7.66%

-17.14%

-17.14%

Ice Open Network (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00459758. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00460105 לבין שיא של $ 0.00503272, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01587896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0027547.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ice Open Network (ICE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ice Open Network הוא $ 31.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 6.79B, עם היצע כולל של 21150537435.26. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.37M.

Ice Open Network (ICE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ice Open Networkל USDהיה $ -0.000381552310612977.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIce Open Network ל USDהיה . $ -0.0003128280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIce Open Network ל USDהיה $ -0.0007188900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ice Open Networkל USDהיה $ -0.002017585073726545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000381552310612977-7.66%
30 ימים$ -0.0003128280-6.80%
60 ימים$ -0.0007188900-15.63%
90 ימים$ -0.002017585073726545-30.49%

מה זהIce Open Network (ICE)

Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ice Open Network (ICE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ice Open Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ice Open Network (ICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ice Open Network (ICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ice Open Network.

בדוק את Ice Open Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ICE למטבעות מקומיים

Ice Open Network (ICE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ice Open Network (ICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ice Open Network (ICE)

כמה שווה Ice Open Network (ICE) היום?
החי ICEהמחיר ב USD הוא 0.00459758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICE ל USD?
המחיר הנוכחי של ICE ל USD הוא $ 0.00459758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ice Open Network?
שווי השוק של ICE הוא $ 31.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICE?
ההיצע במחזור של ICE הוא 6.79B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICE?
‏‏ICE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01587896 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICE?
ICE ‏‏רשם מחירATL של 0.0027547 USD.
מהו נפח המסחר של ICE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICE הוא -- USD.
האם ICE יעלה השנה?
ICE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:22:47 (UTC+8)

