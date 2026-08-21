IC Ghost מחיר היום

מחיר IC Ghost (GHOST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GHOST ל USD הוא $ 0 לכל GHOST.

IC Ghost כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 116,605, עם היצע במחזור של 9.25B GHOST. ב‑24 השעות האחרונות, GHOST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00271651, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GHOST נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו +10.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IC Ghost (GHOST) מידע שוק

שווי שוק $ 116.61K$ 116.61K $ 116.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.61K$ 116.61K $ 116.61K אספקת מחזור 9.25B 9.25B 9.25B אספקה כוללת 9,251,056,736.0 9,251,056,736.0 9,251,056,736.0

שווי השוק הנוכחי של IC Ghost הוא $ 116.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHOST הוא 9.25B, עם היצע כולל של 9251056736.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.61K.