iAero מחיר היום

מחיר iAero (IAERO) בזמן אמת היום הוא $ 0.363441, עם שינוי של 0.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IAERO ל USD הוא $ 0.363441 לכל IAERO.

iAero כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,026,550, עם היצע במחזור של 5.58M IAERO. ב‑24 השעות האחרונות, IAERO סחר בין $ 0.357158 (נמוך) ל $ 0.423519 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.617978, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.138179.

ביצועים לטווח קצר, IAERO נע ב -12.87% בשעה האחרונה ו +11.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.56K.

iAero (IAERO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M נפח (24 שעות) $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M אספקת מחזור 5.58M 5.58M 5.58M אספקה כוללת 5,578,461.308145465 5,578,461.308145465 5,578,461.308145465

שווי השוק הנוכחי של iAero הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.56K. ההיצע במחזור של IAERO הוא 5.58M, עם היצע כולל של 5578461.308145465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.03M.