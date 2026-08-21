i dont know מחיר היום

מחיר i dont know (IDK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDK ל USD הוא $ 0 לכל IDK.

i dont know כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,623, עם היצע במחזור של 1000.00M IDK. ב‑24 השעות האחרונות, IDK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01274863, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IDK נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

i dont know (IDK) מידע שוק

שווי שוק $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,970.0 999,999,970.0 999,999,970.0

שווי השוק הנוכחי של i dont know הוא $ 28.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDK הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999970.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.62K.