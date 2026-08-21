Hyperware מחיר היום

מחיר Hyperware (HYPR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00641337, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYPR ל USD הוא $ 0.00641337 לכל HYPR.

Hyperware כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 391,493, עם היצע במחזור של 61.04M HYPR. ב‑24 השעות האחרונות, HYPR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0401776, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00641135.

ביצועים לטווח קצר, HYPR נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.86.

Hyperware (HYPR) מידע שוק

שווי שוק $ 391.49K$ 391.49K $ 391.49K נפח (24 שעות) $ 3.86$ 3.86 $ 3.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M אספקת מחזור 61.04M 61.04M 61.04M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hyperware הוא $ 391.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.86. ההיצע במחזור של HYPR הוא 61.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.41M.